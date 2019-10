Aufstehen gegen den Hass

Gedenken an die Opfer aus dem niederländischen Putten, die vor 75 Jahren im KZ in Wedel ums Leben kamen

Avatar_shz von shz.de

06. Oktober 2019, 16:00 Uhr

wedel | Genau 75 Jahre ist es her, dass in Wedel 16 Männer aus dem niederländischen Dorf Putten in der Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme umgekommen sind, erfroren, verhungert und misshandelt. Und immer noch gibt es in Wedel eine Gruppe Aufrechter, die an das grauenvolle Geschehen und an die Begründung dafür erinnern und mahnen, dass es so etwas nie wieder geben darf. Der Arbeitskreis gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sorgt seit vielen Jahren für den Austausch und die Versöhnung mit den Niederländern aus Putten, die Jahr für Jahr der 661 Männer gedenken, die die Nazis in die deutschen Konzentrationslager verschleppten, weil eine Widerstandsgruppe ein Auto mit deutschen Offizieren überfallen hatte. Die Frauen und Kinder von Putten wurden in die Kirche getrieben, das Dorf komplett niedergebrannt.

Irmgard Jasker vom Arbeitskreis koordinierte die Mahnwache am Mahnmal minutiös, sie hielt für jeden Teilnehmer eine Rose bereit, die am Mahnmal an der Rissener Straße im Beisein des SPD-Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Thomas Hölck niedergelegt wurde. Besonders beeindruckend war die Rede von Marianne Wilcke auf dem ehemaligen KZ-Gelände am Puttener Weg, über dem jetzt das Schild der Elbe Recycling prangt. Die über 90-jährige Halbjüdin, die heute noch aus ihrer eigenen Geschichte heraus Jugendlichen in Schulen berichtet, forderte das Aufstehen gegen Fremdenhass und Rassismus ein, mit denen zur Zeit wieder die Gesellschaft unterminiert werde. Verbrechen, wie sie in der Zeit von 1933 bis 1945 begangen wurden, dürften nie wieder möglich sein. Doch wenn ein Gauland fordere, die Wehrmacht der Nazis zu loben und ein Höcke verlange, die Erinnerungskultur habe sich um 180 Grad zu drehen und die Opfer von Putten seien dann kein Thema mehr, dürfe das nicht zugelassen werden, so Marianne Wilcke. „Das erfordert größte Wachsamkeit“, aber gemeinsam sei das zu schaffen.