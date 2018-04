Technicon – Objekt der Woche : Aufschwung für Wedel durch die Zuckerfabrik

Großer Arbeitgeber der Stadt auch für Frauen. Elektrische Zahnradbahn überwindet 15 Prozent Gefälle.

von Inge Jacobshagen

24. April 2018, 16:00 Uhr

Wedel | Dass in Wedel auch einmal eine Zuckerfabrik ansässig war, ist keine so außergewöhnliche Tatsache. Zwar wurden in der Region weder Zuckerrübe noch Zuckerrohr angebaut. Aber für eine Fabrik, die den Rohstoff veredelt, sprachen 1891, als der Hamburger Senator Heinrich Alfred Michahelles sein Unternehmen am Schulauer Elbufer ansiedelte, zwei Vorzüge. Übers Wasser konnten die Rüben problemlos auf Schuten angeliefert werden. Und auch ein Abtransport über die Schiene war möglich, denn Wedel verfügte schon damals über einen Bahnanschluss. Besonders ist und berühmt wurde die Wedeler „Zucker-Raffinerie Hamburg-Schulau“ eigentlich erst durch ihre elektrische Zahnradbahn, die ab 1901 die Rohstoffe den Elbhang hinaufbeförderte. „Sie war die zweite in Deutschland und eine der ersten ihrer Art in Europa“, weiß das Technicon-Team.

Foto: Inge Jacobshagen

Die Zuckerfabrik ist in der technik- und industriegeschichtlichen Sammlung anhand von Fotos und Dokumenten gut aufbereitet. Deshalb kann Mitarbeiter Gerhard Kuper auch davon berichten, wie mühsam sich der Beginn gestaltete: Der Dampfkessel, der 1892 angeliefert wurde, war so schwer, dass 24 Pferde ihn ziehen mussten, die zwei Tage für die Strecke vom Bahnhof an die Elbe benötigten. Aber auch vor Ort finden sich noch stumme Zeitzeugen in Form von steinernen Relikten. Die Produktions- und Lagerhallen sowie die Verwaltungsgebäude der Zuckerfabrik gruppierten sich auf 24 Hektar entlang der Raffineriestraße, heute Goethestraße. Die Lagerstätte direkt am Elbufer, der sogenannte Zuckerspeicher, der 1905 fertiggestellt wurde, direkt darunter. „Die Bodenplatte des Zuckerspeichers mit den Stelzen ist heute noch vorhanden. Das ist nämlich die Sommerterrasse des Graf-Luckner-Hauses“, berichtet Uwe Pein und schmunzelt. Pein ist nicht nur Fachmann für die Fabrik, weil sein Großvater die Zahnradbahn steuerte und auch seine Großmutter in der Zuckerfabrik arbeitete. Der Wedeler Physikingenieur ist seit seinem Ruhestand als steter Gast im Stadtarchiv zum „Wedeler Familiengedächtnis“ geworden, und weiß daher viel über die damaligen Verhältnisse.

Technische Meisterleistung

Der Speicher am Elbufer sei eine technische Meisterleistung von Maurermeister Johann Hinrich Hatje, berichtet er. Die Stelzen, teilweise gemauert und teilweise aus Beton, mussten nicht nur Ebbe und Flut standhalten, sondern im weichen Untergrund überhaupt erst einmal Halt finden. Hatje baute nicht nur alle Gebäude, er war auch zeitlebens für deren Reparaturen zuständig. Zeitweise waren 600 bis 800 Arbeiter und Arbeiterinnen in der Zuckerfabrik beschäftigt. „Auch viele Frauen“, betont Pein. Das ist aus den Melderegistern ersichtlich. Saisonkräfte und Wanderarbeiter kamen zum großen Teil aus Oberschlesien sowie aus dem heutigen Westpolen. Sie wohnten in werkseigenen Unterkünften, wurden aber auch oft sesshaft in der Stadt. Um ihre katholische Religion im protestantischen Umfeld ausüben zu können, errichtete man ihnen sogar um 1900 eine katholische Kirche an der Feldstraße.

Foto: Technicon

Etwa 15 Prozent Gefälle musste auf dem Gelände zwischen Verladestelle und Verarbeitung überwunden werden. Was Pferde nicht schafften, versuchte man zuerst mit einer zweigleisigen Standseilbahn zu bewerkstelligen. Erst nach einem schweren Betriebsunfall wurde elektrifiziert. In einem eigenartig gestalteten Führerhaus saßen die Fahrer und bedienten die Zahnradbahn, die 20 bis 30 PS erreichte, mit einer Kurbel, erzählt Pein. Wedels Zuckerfabrik verarbeitete Rohzucker aus der Magdeburger Börde, der mit Knochenasche geweißt und teilweise durch Mahlen zu Puderzucker weiterveredelt wurde. Hamburgs Zuckerbäcker benötigten viel davon. Deswegen ging der Wiederaufbau nach einem verheerenden Brand 1913 auch zügig voran. Doch schon 15 Jahre später sah die Situation ganz anders aus.

Die endgültige Stilllegung war eine Katastrophe

„Die Zuckerfabrik muss in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben“, erläutert Rudolf de Wall. 1928 übernahmen die Vereinigten Deutschen Zuckerfabriken Aktiengesellschaften die Wedeler Anlage. Die Wirtschaftskrise machte sich bemerkbar, vermuten die Technicon-Mitarbeiter. Zudem wurde es Trend, mit den Fabriken in die Anbaugebiete der Zuckerrübe zu gehen. 1932 wurde vorläufig stillgelegt, 1934 sogar 200 000 Mark an die Stadt gezahlt, um die Fabrik endgültig zu schließen. „Eine große Katastrophe für die Arbeiter und Arbeiterinnen“, betont Pein.

Foto: werkbahn.de

Hugo Möller kaufte das Gelände auf und ließ drei Gebäude sofort abreißen. Andere baute der Unternehmer mit viel Geld um, so dass beispielsweise ein Getreidelager entstehen konnte, das das größte in Schleswig-Holstein wurde, erzählt de Wall. Während des Zweiten Weltkriegs fand die Marine in den Gebäuden Unterschlupf. Möller ging sogar in Vorleistung für eine Mittelschule, wurde 1941 aber zurückgepfiffen: kein Bedarf. Letzte Lagerhallen der Zuckerfabrik standen bis in die 1960er Jahre.