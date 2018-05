Aufruf zum Wählen

SoVD-Chefin Karin Schubert plädiert für Stimmabgabe am 6. Mai zur Stärkung der Kommunalparlamente

von shz.de

04. Mai 2018, 16:00 Uhr

Die Freude über Sonne, Wärme und blühende Bäume nach einem langen Winter spiegelte sich auf dem traditionellen Frühlingsfest des SoVD-Ortsverbands Moorrege-Heist-Holm deutlich wieder. Die Vorsitzende Karin Schubert, ihr Stellvertreter Bernd Langbehn und viele andere ehrenamtlich arbeitende Mitglieder hatten die großen Tische im Saal der Gaststätte Grando Sukredo An’n Himmelsbarg festlich in Frühlingsfarben gedeckt. Mit Kaffee und raffinierten selbst gebackenen Kuchen verwöhnten sie die etwa 65 Gäste und sorgten damit für ein allgemeines Wohlgefühl und eine fröhliche Stimmung.

Zu den Gästen zählten auch der Moorreger Bürgermeister, Karl-Heinz Weinberg (CDU), die beiden neuen Vorsitzenden der SoVD-Ortsverbände Wedel, Joachim Funck, und Heike Schröder, Quickborn-Ellerau, so wie Angelika Hachmann, Vorsitzende in Barmstedt. Sie alle wurden von Schubert herzlich begrüßt, die sich bei ihrem Vorstandsteam für die tatkräftige Vorbereitung und Durchführung bedankte. Den offiziellen Teil hielt die engagierte Chefin kurz. Sie berichtete über das bisherige Ergebnis der Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum, die von den SoVD-Verbänden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Mieterbund Schleswig-Holstein initiiert wurde. Bis jetzt seien beim Landesverband 9000 Unterschriften eingegangen, und der SoVD hätte allein dadurch 3000 neue Mitglieder gewonnen, sagte Schubert und bekräftigte ihren Bericht mit dem Slogan des Ortsverbandes „Gemeinsam sind wir stark“.

Schubert rief die Mitglieder dazu auf, am kommenden Sonntag, 6. Mai, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Diese Errungenschaft kann schnell verloren gehen, wenn Parteien an die Macht kommen, die sich zu einer Diktatur entwickeln. Mit ihrer Wahl zeigen sie unseren ehrenamtlich arbeitenden Kommunalpolitikern ihr Vertrauen und ihre Wertschätzung“, erläuterte Schubert.

Im Anschluss ehrte die SoVD-Chefin langjährige Mitglieder mit Urkunden – die anwesenden Anneliese und Harald Glashoff, Christa und Hans-Peter Gröhnke sowie die verhinderten Edmund Hoffmann und Uwe Samoray für 20 Jahre Treue zum Verband. Für 25 Jahre SoVD wurde Christa Stüven ausgezeichnet sowie in Abwesenheit Frank-Peter Steingräber und Karin Rzymann für zehn Jahre und Udo Eggers für 40 Jahre.

Anschließend kam mit dem Alleinunterhalter Hartmut Beckedorf am E-Piano Stimmung auf. Zu flotten Rhythmen wurde geklatscht, ausgelassen getanzt und mitgesungen. Einen Gag lieferte Schubert auch noch. Sie hatte sich als Hexe verkleidet und lud mit einem Gedicht zur Walpurgisnacht ein.