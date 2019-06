Aufgeatmet und aufgespießt

Gebrüder-Humboldt-Schule entlässt feierlich ihre Abiturienten / Notendurchschnitt liegt bei 2,5

18. Juni 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Da blitzte schon ganz viel gegenseitige Ironie bei der Abiturfeier der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) in der mit Eltern, stolzen Großeltern, Geschwistern und Lehrern besetzten übervollen Mensa auf, und oft ertönte schallendes Gelächter. Am meisten Spaß hatten die Abiturienten und ihre Lehrer, denn die kannten die Internas, die die Rednerinnen und Redner aufspießten und noch einmal aus dem Fundus der seit ihrer Einschulung 2010 in der GHS gemachten Erfahrungen hervorkramten.

Dijana Schulz und Lea Schubert berichteten in ihrem kurzen, knackigen Dialog von „spaßigen Lauftagen“ und von Büchern, die sie lesen mussten „aber niemals lesen wollten“, so beispielsweise dem ekligen „Herr der Fliegen“, lobten die „leckeren Brötchen von Frau Emmel“, für die sich schon allein lohnte, in die Schule zu gehen und drohten den Eltern an, dass sicherlich ganz viele Schüler bei den Wohnungspreisen das „Hotel Mama“ auch als Studenten oder Auszubildende noch viele Jahre nutzen werden.

Schulelternbeirat Maas hingegen attestierte den frisch gebackenen Abiturienten, dass sie „keine Ahnung von Mieten, Steuern und Versicherungen haben, dafür aber wunderbare Gedichtanalysen schreiben können und empfahl ihnen ein Jurastudium oder eine ordentliche Rechtsschutzversicherung. Trotzdem haben sie, davon sei er überzeugt, doch das Handwerkzeug für ganz unterschiedliche Lebensbereiche auf der GHS mitbekommen.

Sjunne Bräuner, GHS-Abiturient aus Holm, der mit einigen Mitschülern brillante und rasant gespielte Sketche auf der Bühne präsentiert hatte, in denen die Schüler Marotten und Ecken und Kanten ihrer Lehrer auf den Arm genommen hatten, atmete erst einmal sichtbar durch, als er das Abiturzeugnis und eine Rose in den Händen hielt. Die Gebrüder-Humboldt-Schule sei für ihn durchaus die richtige Wahl gewesen. Er habe dort Durchhaltevermögen und viele Erfahrungen vermittelt bekommen. Jetzt wolle er erstmal ein bisschen jobben und Geld verdienen, danach damit ein paar Monate ins Ausland gehen und anschließend etwas in der sozialen Richtung studieren. Auf einen genauen Fachbereich mag er sich da noch nicht festlegen. Aber zielsicher wie er ist, wird er das schaffen. Genau wie alle anderen aus den Klassen a, b und c mit einem Abi-Notendurchschnitt von 2,5: Die schaffen das.