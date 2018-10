Auf halbem Weg zur Erhaltungssatzung

Nach Kritik von Anliegern beschränkt sich Wedel zunächst auf eine städteräumliche und architektonische Bestandsaufnahme für den Voßhagen

Eigentlich wollte Wedel den ganzen Weg zur Aufstellung einer Erhaltungssatzung für den Straßenzug Voßhagen gehen. Nach Kritik von mehreren Seiten am Umgang mit Erbbaugrundstücken und dem Gang durch die Gremien blieb die Politik jedoch auf halber Strecke stehen. Zunächst soll lediglich eine städteräumliche architektonische Bestandsaufnahme erfolgen. Den Passus für den eigentlichen Aufstellungsbeschluss hat der Rat gestrichen.

Mehrfach hatten Anlieger die Einwohnerfragestunden vor den Gremiensitzungen genutzt, um die Politik für das Thema Erbbaugrundstücke zu sensibilisieren. Knackpunkt waren Nutzungseinschränkungen, die eine Satzungsaufstellung mit sich bringen würde. Kritikpunkt eins: Die Erhaltungssatzung bedeutet Unsicherheiten für interessierte Käufer in laufenden Verhandlungen, während gleichzeitig durch Erhöhung der Bodenrichtwerte die Preise steigen.

Kritikpunkt zwei zielt auf bereits abgeschlossene Verkäufe. Warum hat die Stadt bei Verkaufsverhandlungen nicht auf die Erhaltungssatzung hingewiesen? Ihm drohe durch die Satzung, deren Aufstellung keinen Monat nach Vertragsabschluss angeschoben worden sei, ein Verlust von 70 000 Euro, legte ein Käufer dar, der ein Doppel- durch ein Einzelhaus ersetzen möchte. Und der für sich in Anspruch nahm, für mehrere Betroffene zu sprechen.

Die Entscheidung, den politischen Gremien die Aufstellung einer Erhaltungssatzung vorzulegen, sei erst im August 2018 gefallen. Bis dato habe die Stadt daher nicht auf eine in Vorbereitung befindliche Satzung hinweisen können, so die Stellungnahme der Verwaltung. Allerdings hatte die Stadtplanung auf Anfrage der Grünen bereits Mitte 2017 eine Zusammenstellung größerer Ensembles vorgelegt, die in einheitlichem Stil erbaut sind und einen städtebaulichen und historischen Wert haben könnten, schreibt die Stadt weiter. Darunter fand sich auch die Straße Voßhagen mit seinen Backsteinbauten, die ab den 1920er Jahren entstanden.

Über eine Erhaltungssatzung wollte die Stadt „vorhandenen prägenden Gebäudestrukturen der Siedlung sowie das überwiegend intakte Erscheinungsbild entlang des Straßenzugs Voßhagen sichern“, hieß es in der Beschlussvorlage. Dieses solle mithilfe eines Gestaltungsleitfadens passieren, der im Baugenehmigungsverfahren Entscheidungshilfen gibt. Welche Konsequenzen dies für die Eigentümer hat, sei noch nicht abzusehen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung zum Thema. Grundsätzlich seien bauliche Veränderungen weiter möglich. Die Stadt bekommt durch eine Satzung jedoch einen Genehmigungsvorbehalt für Abbruch, Umbau, Neubau oder Nutzungsänderungen. Zudem können Baugenehmigungen ein Jahr ab Aufstellungsbeschluss ausgesetzt werden.

Während nun die Grünen betonten, bei der Bestandsaufnahme könne auch herauskommen, dass der Straßenzug nicht erhaltenswert ist, drang die CDU darauf, solche Fragen nicht erst im Verfahren zu klären und eben zunächst auf den Aufstellungsbeschluss zu verzichten. So sei etwa auch ein möglicher Wertverlust bei eigenen Grundstücken der Stadt zu berücksichtigen. Die Linke warnte davor, dass Bauinteressierte einen solchen halben Weg zur Satzung als Aufforderung verstehen könnten, es jetzt anzugehen, wenn sie etwas verändern wollen. Und damit am Ende eine Satzung obsolet machten. Wenn das der Fall sein sollte, könne die Stadt jederzeit zügig doch noch einen Aufstellungsbeschluss fassen, so die Grünen.