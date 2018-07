Auf den Storch gekommen

Von Hand aufgezogen / Instinkte nicht verloren

23. Juli 2018, 16:00 Uhr

Sein Name ist Lucky – und der steht für all das Glück, das dem kleinen Zieh- Storch der Familie Thomsen aus Haselau in seinem kurzen Leben widerfahren ist. Zunächst war Lucky ebenso wie seine beiden Geschwister in dem großen Storchennest im Garten der Thomsens aus dem Ei geschlüpft und hatte die ersten beiden Wochen unter der Obhut seiner verzweifelt nach Nahrung suchenden Eltern verbracht. Das Storchenpaar, das von der Familie die Namen Robert und Rosalie verpasst bekommen hat, bezieht schon seit 2014 jedes Frühjahr das Quartier in neun Meter luftiger Höhe.

Im vergangenen Jahr schafften es die Storcheneltern auf Grund günstiger Wetterverhältnisse drei von anfänglich vier Jungstörchen bis zum Abflug gen Afrika im September durchzufüttern. In der Zeit war auch noch das bekannte Verhalten der Störche zu beobachten, dass immer ein Elternteil zum Schutz bei den Jungen im Nest bleibt, während der Partner auf Nahrungssuche geht. Allerdings waren die fürsorglichen Storcheneltern auch da schon gezwungen, einen kleinen Adebar aus dem Nest zu werfen, um das Überleben der Geschwister zu sichern. Er starb beim Sturz.

In diesem Jahr war alles anders. Der Einzug in das Haselauer Nest begann bereits am 14. Februar, also mitten im Winter. Das mag daran gelegen haben, dass die Störche heute oft nur noch bis Spanien fliegen, um zu überwintern, ihre innere Uhr aber nach wie vor die Reiseroute nach Afrika gespeichert hat. Seit dem Frühjahr macht den Störchen hier die anhaltende Trockenheit schwer zu schaffen. Schon kurz nach dem Schlüpfen der Küken am 3., 7. und 10. Mai bemerkte Familie Thomsen, dass beide Eltern gleichzeitig auf Futtersuche in den trockenen Böden unterwegs sind. Nach der Erfahrung des letzten Jahres ahnte Rolf Thomsen, dass bald wohl wieder ein Küken das Nest verlassen muss. So spannte er ein Kirschnetz unter den Mast.

Damit begann das große Glück des kleinen Lucky. Durch Zufall entdeckte eine Nachbarin, wie er am 22. Mai im Alter von zwei Wochen aus dem Nest geworfen und vom Netz aufgefangen wurde. Seither kümmern sich die Thomsens aufopferungsvoll und anfänglich ohne jegliche Erfahrung in der Aufzucht eines Storchenkükens um ihr Pflegekind. Bis heute wird Lucky alle drei Stunden mit Fisch und Insekten gefüttert, wobei die Nachbarn bei der Futterbeschaffung eine große Hilfe sind. Einer von ihnen bringt regelmäßig Nachschub vom Markt in Uetersen vorbei. Fischhöker Meyer aus Quickborn hat die Fischreste vorher für Lucky abgepackt.

Vor einigen Tagen gab es dann einen ganz besonderen Leckerbissen: Afrikanische Riesenheuschrecken. Beim Füttern ging Lucky auf die Knie und stieß dabei verzückte Klappergeräusche aus. Er fühlt sich sichtlich wohl bei den liebevollen Pflegeeltern und zeigt in seiner Entwicklung keine Abweichungen von seinen Geschwistern. Seit etwa zwei Wochen nutzt Lucky seine Flugkünste, um selbst auf Jagd zu gehen. Er hat seinen schicken Horst, den Tischlermeister Rolf Thomsen für ihn gebaut hat, allein ausgepolstert und verbringt dort die Nächte. Ein neuer, höherer Mast ist in Arbeit.

Auch die beiden anderen Jungstörche haben ihr Verhalten geändert und gehen bereits selbstständig auf Nahrungssuche. Ebenso wie ihre Eltern kommen sie in die Nähe des Hauses. Lucky aber behält immer einen Sicherheitsabstand zu seiner Familie.

Rolf und Gabriele Thomsen schwärmen von Luckys Charme und seiner gesunden Entwicklung. Sie rechnen damit, dass er im Spätsommer mit den anderen Störchen gen Süden ziehen wird.