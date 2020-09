Armbrust undercover

Lange war es ein UKO – unidentifiziertes Kulturobjekt: Das Reißbein von der Hatzburg in Wedel aus einer Zeit um 1400 nach Christus

Oliver Gabriel

15. September 2020, 16:00 Uhr

Wedel | Anhand von Fundstücken aus der Sonderschau des Wedeler Stadtmuseums berichtet Holger Junker vom Leben lange vor unserer Zeit.

In der Dauerausstellung des Stadtmuseum Wedel schlummerte an die 30 Jahre lang ein bemerkenswertes und dennoch unidentifiziertes Kulturobjekt (UKO), welches während der Ausgrabungen auf dem Gelände der mittelalterlichen Hatzburg 1987 geborgen wurde. Der aus einem Rinderknochen hergestellte Gegenstand ist gut 17 Zentimeter lang, verjüngt sich an einem Ende und weist am anderen Ende zwei Durchlochungen auf. In der Hatzburg-Vitrine in der Dauerausstellung des Stadtmuseums Wedel wurde das Objekt als „Knochengerät unbekannter Funktion“, als „Werkzeug für Textilherstellung“ oder als mögliche „Netznadel“ ausgewiesen.

Dazu sei hier an dieser Stelle der Einschub erlaubt, dass in der Archäologie gerne bei nicht eindeutig bestimmbarer Funktion eines Gegenstandes auf das vermeintlich breite Deutungsspektrum „Textiles Werken“ verwiesen wird. Dieser Umstand macht nicht wirklich glücklich. Deshalb wurde ein Foto mit dem Gegenstand online in diversen Archäologie-Foren gepostet, um eine Zweitmeinung einzuholen. Umgehend kamen als erste Resonanzen die verschiedensten Deutungsversuche als „Netznadel“, „Webschwert“ oder „Element eines Korsetts“ – was nicht zwingend überraschte. Dann ging nach einer Woche die E-Mail eines polnischen Archäologen ein, der gerade an einer Forschungsarbeit zu mittelalterlichen Armbrüsten sitzt: „Ihr habt da mit ziemlicher Sicherheit das Reißbein einer Armbrust. Es müsste auf einer Seite eine rinnenförmige Vertiefung aufweisen und stark glänzen.“

Diese Merkmale treffen auf das Wedeler Knochenobjekt zu. Dreht man es, ist eine Rinne und ein sogenannter Gebrauchsglanz erkennbar. Beim Reißbein von der Hatzburg handelt es sich also tatsächlich um die Auflage auf einem hölzernen Armbrustschaft, welche diesen gegen den Abrieb durch die Sehne und die verschossenen Bolzen schützte. Der Glanz belegt einen regen Gebrauch der Waffe.

Da sich Reißbeine bei mittelalterlichen Armbrüsten modebedingt in ihrer Erscheinungsform nur langsam verändern, kann eine zeitlichen Einordnung unseres Reißbeins nur grob in das 14. bis 15. Jahrhundert erfolgen – was sich aber wunderbar mit der Nutzungsdauer der Hatzburg deckt. Dabei treten Armbrüste per se eigentlich schon früher auf. Bei den Griechen und Römern sind größere Ausführungen als Belagerungsgerät bekannt. In den Reihen der chinesischen Terakottaarme des ersten Kaisers (um 200 v. Chr.) findet sich eine leichtere Infanterie-Variante. Im europäischen Mittelalter galt die Armbrust wegen ihrer Durchschlagskraft bei Rüstungen aus Sicht des Adels als unritterlich und wurde wie auch Langbögen im Zweiten Lateranischen Konzil 1139 in Kämpfen unter Christen geächtet – ihr Einsatz gegen Nichtchristen wurde allerdings gebilligt.

Obwohl die Armbrust eine viel geringere Schusskadenz als ein mittelalterlicher Langbogen aufweist (2 : 10), ist ihre erfolgreiche Handhabung leichter erlernbar. Ein englischer Langbogenschütze musste beispielsweise von Jugend an trainieren, um seine Waffe kräftemäßig zu beherrschen. Das Resultat findet sich noch heute am Skelettmaterial dieser spezialisierten Kämpfer. Die massiven Muskelansätze an den rechten Armknochen weisen die Männer in ihren Gräbern auch heute noch als Langbogenschützen aus. Im Unterschied zum Bogen speichert eine einmal gespannte Armbrust bis zum Schuss die Energie, ohne auf den Schützen kräftezehrend zu wirken. Die Ausbildungszeit an der Waffe ist demnach deutlich kürzer als beim Bogen, wenn nötig konnte ein Grundherr innerhalb kurzer Zeit aus ungelernten Bauern eine brauchbare Schützentruppe aufstellen.

Der Fund auf dem Gelände der den Schauenburger Grafen als Verwaltungssitz dienenden Hatzburg überrascht nicht sonderlich, da im Mittelalter nötigenfalls Abgaben und Steuern mit Waffengewalt eingetrieben werden mussten.