Argumente fürs Gründerzentrum

Wedel bleibt dran an der Standortfrage / WEP: Entscheidung steht noch nicht an

von Inge Jacobshagen

17. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Die Stadt Wedel soll ein Gründer- und Technologiezentrum (GTZ) bekommen. Zumindest, wenn es nach Verwaltung und Politik geht. Die SPD hatte im Juli bereits Wirtschaftsvertreter zu einer Gesprächsrunde eingeladen und war auf viel Zuspruch gestoßen (unsere Zeitung berichtete).

Erstmalig hatte Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) während des Netzwerktreffens Wedel-at-Business im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass Wedel als möglicher Standort für ein Gründerzentrum des Kreises Pinneberg ins Rennen geht. Für die Rolandstadt würden Ansiedlungsflächen im Businesspark sprechen. Außerdem sei die Stadt gut vernetzt mit der Fachhochschule (FH) Wedel. Die will ihre Gründungsbemühungen weiter professionalisieren. Unterstützung gibt es dabei durch den Bund. Schmidt bezeichnet die FH deshalb als „echte Keimzelle für Gründungen im Kreis Pinneberg“. Im Schnitt sind unter den Absolventen fünf Unternehmensgründer. Diesbezüglich tagte jüngst zum zweiten Mal der Initiativkreis Wedel.

Den Anstoß für solch einen Treffpunkt zum Austausch innovativer Ideen, zum Netzwerken und für gegenseitige Hilfestellungen hatte zuvor eine Studie der Projektgesellschaft Nordelbe gegeben, die herausgearbeitet hatte, dass ein Gründerzentrum für den Kreis Pinneberg sinnvoll wäre. Ob Wedel den Vorzug bekommt, steht bis heute jedoch noch vollkommen offen.

Ein Wörtchen mitzureden hat hierbei die Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP). Harald Schroers (Foto), Geschäftsführer der Wep, hatte bereits vor einem Jahr erklärt: „Uns fehlt ein Ort, an dem sich Gründer treffen und untereinander austauschen, der ihnen die Möglichkeit gibt, mit Kapitalgebern ins Gespräch zu kommen und ein Netzwerk aufzubauen.“

Die WEP steht aber nicht mit einem Sack voll Geld da und wartet, dass sich die Städte für ein Gründerzentrum bewerben. „Es ist nicht wie bei Investitionen von privaten Betreibern“, stellt Schroers im Gespräch mit unserer Zeitung klar. Es gehe darum, einen Plan zu entwickeln, der dem Gemeinwohl der Region diene.

„Das Ganze ist nach wie vor eine Idee“, wie Schroers weiter ausführt. Die Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg haben nun die Möglichkeit, abzuwiegen, ob ein Gründerzentrum Sinn macht. Denn: Gründerzentren tragen sich nicht von allein. Zuschüsse und Fördermittel werden benötigt. Das muss die jeweilige Politik berücksichtigen und mit Wirtschaft und Gesellschaft einen gemeinsamen Plan entwickeln, sagt der WEP-Geschäftsführer. Aus Sicht von Schroers macht ein Gründerzentrum nur in den größeren Städten des Kreises Pinneberg mit Bahnanschluss Sinn. Ob Wedel die besten Karten hat, ist noch nicht klar. Da hat auch Schroers keine Neuigkeiten. „Wedel hat in dem Sinne einen Vorsprung, weil die Stadt sich früh mit dem Thema befasst hat“, sagt er. Bevorzugt wird aber niemand. Kein „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Schroers stellt nochmals klar: „Wir befinden uns noch in keinem Entscheidungsprozess.“