Arge feiert Schachblume und sich

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch im Amt bestätigt / Kritik an Kunstrasenplatzbau in Hetlingen

von shz.de

24. April 2019, 16:00 Uhr

Hetlingen | Auf der Zielgeraden zum größten Ereignis, das sie 2019 veranstalten, trat die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Umweltschutz Haseldorfer Marsch im Hetlinger Treff auf ihrer Jahreshauptversammlung noch einmal tüchtig in die Pedale. Zum 25. Mal jährt sich am Sonntag, 28. April, das Schachblumenfest, bei dem die Arge Werbung für die streng geschützte prachtvolle und doch so bescheidene Blume macht, die gleich dreifach Eingang in das Hetlinger Gemeindewappen gefunden hat. Aber auch der gesamte Umweltschutz soll bei den vielen Besuchern, die die Arge zusammen mit dem Elbmarschenhaus am Sonntagvormittag erwartet, Anklang finden und Ideen bieten.

Für die Anregungen hat der Vorsitzender Ralf Hübner wieder kiloweise Wildblumensamen besorgt. Gegen eine Spende kann jeder auf der Festwiese ein Tütchen davon erwerben, bei sich zuhause im Garten aussäen und damit für die Nahrung von Insekten sorgen, die in den Gärten und in der Natur viel zu wenig davon finden. Noch eine weitere Tüte mit Samen hat die Arge Grünstreifen in Hetlingen zugedacht, hier wird dann weniger gemäht und für Insekten mehr geerntet.

Für Besucher des Schachblumenfests, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen, gibt es als Dankeschön für umweltfreundliches Verhalten einen Apfel, gestiftet von den Obstbauern aus der Haseldorfer Marsch. Ganz viel Anteil an der glanzvollen Broschüre rund um die Schachblume, die jeder auf dem Fest erwerben kann, hat Jochen Steinhardt-Wulff. Die Broschüre bietet Informationen rundum die Hetlinger Wappen-Blume für das hauseigene Archiv.

Steinhardt-Wulff wurde im Amt des als stellvertretender Vorsitzender der Arge Umweltschutz abermals bestätigt, ebenso Boris Steuer aus Haseldorf. Kassenwartin Rosemarie Vincke-Gräßner sowie Schriftführerin Petra Triepels wurden, wie auch Arge-Chef Hübner, einmütig gewählt.

Besonderes Augenmerk lenkte die Arge auf ihrer Jahreshauptversammlung auf die guten Einnahmen durch die Solaranlage auf der Schule. Das sollte für alle Hetlinger beispielgebend sein, so Hübner. Die guten Erträge, die auch entscheidend das Schachblumenfest mitfinanzieren, könnten eine Anregung dafür sein, auf dem Dach der Mehrzweckhalle oder der Feuerwehr und natürlich auch von Hetlinger Privathäusern noch mehr Solaranlagen zu installieren und so Hetlingen und vielleicht auch Haseldorf zu den beispielgebenden Solardörfern der Region wachsen zu lassen.

Herbe Kritik übten die Mitglieder der Arge an dem Vorhaben der Gemeinde, einen Kunstrasenplatz anzulegen. „Da haben wir aber auch zu spät reagiert, als wir davon erfuhren, dass die uns hier so eine Mikroplastik-Bombe hinlegen“, sagte Hübner selbstkritisch.



Helfer für Froschzäune gesucht





Ein Herz für Frösche zeigte Arge-Neuling Brigitte Mehl (Foto). Sie sucht noch Mitstreiter, die bereit sind gerade jetzt in der Paarungs- und Wanderzeit der Tiere Froschzäune aufzustellen. Zudem sollen die Frösche mit Hilfe von Eimern eingefangen werden. Die Tiere sollen dann über die Straße getragen werden, damit sie sicher an ihre Laichplätze gelangen. Wer mitmachen will, soll sich per E-Mail über die Homepage anmelden.

