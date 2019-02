Arbeitskreise beleben die Kultur

Von der Dorfgeschichte bis hin zu den digitalen Medien: Im Kulturverein Holm gibt es viele Gruppen zum Mitmachen

von shz.de

12. Februar 2019, 16:00 Uhr

Das Leben des Kulturvereins Holm pulsiert in seinen Arbeitskreisen. Deren Berichterstatter beanspruchten denn auch die meiste Zeit der Jahreshauptversammlung im Dörpshus. Ihre Ausführungen offenbarten die Vielseitigkeit von Interessen und Aktivitäten, die in dem Verein zusammenkommen. Vereinsvorsitzende Maren Groth leitet selbst die Gruppe Dorfgeschichte und organisiert unter anderem Rundgänge mit Schulkindern, um sie mit der heimischen Historie vertraut zu machen.

Außerdem tummelt Groth sich im Arbeitskreis Digitale Medien, den August Kröger und Walter Urban ins Leben gerufen haben. „Im ersten Jahr ging es uns um Grundsätzliches bei der Arbeit mit Computern und der Internetnutzung“, fassten die beiden Arbeitskreisgründer ihren Start zusammen. Nun sollen zunehmend Spezialthemen in den Fokus rücken. Nächster Termin ist Dienstag, 26. Februar. Um 10 Uhr kommen Experten der Raiffeisenbank ins Dörpshus und geben Ratschläge zum sicheren Online-Banking. Jedermann ist willkommen. Der Eintritt ist frei. Neu ist das Angebot der beiden Computer- und Internetkundigen, Hilfestellung in Einzelfällen zu leisten. „Wenn jemand mit einem komplexen Problem nicht fertig wird, lässt sich das in der Gruppe kaum lösen“, haben sie festgestellt. Deshalb verabreden sie sich mit Ratsuchenden entweder in deren Wohnungen oder im Dörpshus. Ihre regelmäßigen Zusammenkünfte halten sie in der Heinrich-Eschenburg-Grundschule ab. Dort sei das WLAN viel besser und sie dürfen die Rechner der Schule benutzen, hoben Kröger und Urban dankbar hervor.

Wilfried Welsch rührte die Werbetrommel für seine Konzertreihe. Einen Höhepunkt hat er für Sonntag, 16. Juni, parat. Um 19 Uhr tritt das Duo Kamuhamu im Dörpshus auf, eine ungewöhnliche Kombination: Siglinde Vellguth spielt Harfe, Uwe Warschkow Mundharmonika. Der Eintritt beträgt 10 Euro für Mitglieder und 12 Euro für Gäste.

Kröger berichtete, was die zwölf Mitglieder der Fotogruppe alles vor ihre Linsen geholt haben. Dabei werden die Fotografen auch selbst manchmal zu amüsanten Motiven, im Himmelmoor zum Beispiel, wo sie sich an Frösche herangerobbt haben. Mit dieser Anekdote erntete Kröger große Heiterkeit.



Die letzte Fahrt führt nach Dithmarschen





Die Opernfreunde können sich auf eine „La Traviata“-Verfilmung freuen. Die klassische Inszenierung der New Yorker Metropolitan Opera kommt am Sonnabend, 30. März, ins Dörpshus. Jürgen Koch wird das das historische Umfeld des Operngeschehens analysieren. Koch zeichnet auch für die Kulturreisen des Vereins verantwortlich. In diesem Jahr soll es nach Dithmarschen gehen. Mit einem Film über die sagenhafte Schlacht bei Hemmingstedt machte er Appetit auf die Reise. Die Tour bedeutet auch Abschiednehmen: Es werde die letzte von ihm organisierte Kulturreise sein, verkündete Koch.

Die Philatelisten hatten 2018 elf Tauschtage und acht Beratungen. Das Durchschnittsalter der 23 Briefmarkensammler sei mit 74 Jahren recht hoch, räumte Fritz von Rönne ein. Aber sie konnten einen sehr jungen neuen Mitstreiter gewinnen: den achtjährige Sohn des Sängers Tim Linde. Der Grundschüler habe sich für ihr Hobby Briefmarkensammeln begeistert, erzählte der Arbeitskreis-Sprecher freudestrahlend.

Gabi Lipps Theaterwerkstatt arbeitet mit Hochdruck an ihrer neuen Produktion „Ein Herz im Gepäck“. Sie hat am 23. Februar um 20 Uhr Premiere. Lipp bemängelte den schlechten Zustand der Bestuhlung im Dörpshus. Der Vereinsvorstand versicherte, neue Stühle seien bereits angefordert.

Die meisten Arbeitskreise treffen sich monatlich. Ilka Fronias Kindergruppe kommt nur noch alle zwei Monate zusammen. Dadurch habe sie genug Zeit, sich jedes Mal etwas neues einfallen zu lassen, so ihre Begründung. Besonders populär bei den Mädchen und Jungen seien die „Kritzelpartys“, erzählte sie.

Probleme gibt es lediglich bei den Malern, die sich montags und mittwochs im evangelischen Gemeindehaus treffen. Nach dem Ausscheiden der Gruppenleiter Irene Jochmann und Bernd Kühl sowie der Dozentin Elke Hornig hapere es an der Kommunikation, beklagte Vereinsvorsitzende Groth. Jeffrey Ehrich bot an, ab sofort als Sprecher der Maler einzuspringen.