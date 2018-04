Appen verweigert Schulverband

Kommunalpolitiker sind sauer über Absage aus der Nachbargemeinde / Kleinere Gemeinschaftsschule in Planung

Das Thema Neubau oder Sanierung der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) hat die Mitglieder der Schulverbandsversammlung auch während ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am 6. Mai beschäftigt. Bisher gehören dem Verband fünf Gemeinden an – und das wird wohl auch so bleiben, wie Verbandsvorsteher Karl-Heinz Weinberg (CDU) bedauernd mitteilte. Er war beauftragt worden, mit der Gemeinde Appen zu verhandeln, denn von dort kommen immerhin 73 der 458 Schüler. „Sie haben sich ganz klar gegen eine Mitgliedschaft entschieden“, erklärte Weinberg, der auch Bürgermeister von Moorrege ist. Die fünf Verbandsgemeinden sehen sich indes außerstande, die mehr als elf Millionen Euro für einen Neubau oder die Sanierung aufzubringen und spielen mit dem Gedanken, eine kleinere Einrichtung zu planen. Denn die finanzielle Beteiligung von anderen Kommunen schlagen neben den normalen Schulgastbeiträgen mit nur 250 Euro pro Kind und Jahr nicht kostendeckend zu Buche. Mit Spannung wird das Ergebnis eines Gesprächs mit dem Schulrat erwartet, und auch die Landesregierung soll noch gehört werden.

Die Gemsmo habe in der Region einen sehr guten Ruf, freute sich Schulleiterin Karen Frers. Sie sei stolz darauf, dass nach den Sommerferien drei gut gefüllt 5. Klassen an den Start gehen – trotz zurückgehender Kinderzahlen an den Grundschulen. Die vergleichbare Rosenstadtschule in Uetersen habe hingegen nur Anmeldungen für knapp zwei Klassen, sagte Frers. Während aus Uetersen mehr Schüler kommen, sei die Zahl der Holmer rückläufig. „Die Holmer sind sehr stark gymnasialorientiert“, sagte Frers. Zufrieden stellte sie fest: „Wir haben fast keine Zweitwahlen, sondern es kommen die zu uns, die wirklich kommen wollen.“ Auch dem starken Angebot der Ernst-Barlach-Schule in Wedel, einer gebundenen Ganztagsschule, müsse die Gemsmo trotzen. „Wir können nur durch die Qualität unserer Arbeit punkten“, betonte Frers.

Weinberg ehrte zudem langjährige Mitglieder. Haseldorfs Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) für 20 Jahre, den Moorreger Jörg Schneider (Grüne) für 15 Jahre und Jan Schmidt (CDU) aus Moorrege für zehn Jahre.