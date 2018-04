Anzeige gegen Autorowdys

Heistmer Sportanlage abermals verwüstet / TSV ruft Bürger zu Wachsamkeit auf

Die Heistmer Sportanlage an der Hamburger Straße ist schon wieder verwüstet worden. Wie der TSV mitteilt, sind der Trainingsplatz und der Grandplatz bereits zum zweiten Mal für Autorennen missbraucht worden. „Glücklicherweise konnten in beiden Fällen die Verursacher dingfest gemacht werden“, teilte TSV-Geschäftsführerin Christiane Lohse mit. Aufmerksame Anwohner und Trainer hatten die Autokennzeichen notiert und die Fahrer angesprochen. „In beiden Fällen hat unser Vorsitzender Anzeige bei der Polizei erstattet“, berichtete Lohse. Dies sei in Absprache mit Bürgermeister Jürgen Neumann (CDU) geschehen. „So etwas kann man nicht akzeptieren“, sagte Lohse. Nun werde an einer Lösung gearbeitet, um den Platz etwa durch eine verschließbare Schranke zu sichern.

Wie berichtet, hatten im Herbst 2017 Reiter Schäden auf dem Grandplatz verursacht. Der Beachvolleyballplatz, der extra eingezäunt wurde, werde, so Lohse, immer noch als Hundetoilette missbraucht. Sie ruft auf, bei Beobachtungen die Polizei zu rufen.