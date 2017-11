Am Rain: Pläne für 82 Wohnungen stehen

vergrößern 1 von 3 Foto: Stadt Wedel/Blaumraum Architekten 1 von 3

von Oliver Gabriel

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Modernisierung und Nachverdichtung stehen seit Jahren als Absichtserklärungen für das Quartier Am Rain / Galgenberg / Tinsdaler Weg im Raum. Jetzt haben sie Gestalt angenommen. Nach einem kooperativen Wettbewerbsverfahren hat der neue Eigner Wertgrund im Planungsausschuss den Siegerentwurf präsentiert. Der Name: „Bel Ami“ – eine Reminiszenz an den Ursprung der neun Häuser, die in den 1950er Jahren als Werkswohnungen für die Wedeler Strumpffabrik entstanden.

„Bel Ami“: Da schwingt nicht allein der berühmte Name der Strumpfmarke aus dem Hause Richard Wieschebrink mit, verdeutlichte Jannes Wurps, Architekt im Hamburger Büro Blauraum, das sich gegen drei Mitbewerber durchsetzte. Der „schöne Freund“, so die Übersetzung, spiegelt sich auch in den „Partnerhäusern“, die den Bestand ergänzen sollen und Kommunikation unter den Bewohnern fördern. Sechs Gebäude, die vielfältige räumliche Situationen und Wohnangebote schaffen. Das geht vom Reihenhaus bis zur Zwei-Zimmer-Wohnung. Bestandshaus und der neue Partnergebäude stehen sich jeweils gegenüber auf leicht erhöhter Fläche, die als Grünanlage fungiert und Platz für kleine Gärten sowie eine „Klönschnack-Gasse“ bilden.



Tiefgaragen nur teilweise in Erde eingelassen





Die Geländeerhöhungen dienen gleich mehreren Zwecken. Zum einen soll das Hochparterre der bestehenden Häuser an die Neubauten angeglichen werden. Zum anderen finden dort Tiefgaragen Platz, die nur zur Hälfte in die Erde eingelassen werden. Insgesamt gilt die Prämisse, Autos aus dem Gelände herauszuhalten. Ein weiterer Aspekt der Erhöhung: Sie markieren Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum, die es vorher nicht gab. Wichtig: Der Grüncharakter des Kerns in dem Quartier mit seinem Baumbestand soll erhalten bleiben. Bei Baumaterialien orientieren sich die Planer ebenfalls am Geist der 1950er Jahre, so Wurps, etwa durch die Verwendung von roten Dachziegeln und Lärchenholz.

Insgesamt sollen 62 Wohnungen in Neubauten in modularer Bauweise entstehen. Dies ermögliche eine kurze Bauzeit durch einen hohen Vorfertigungsgrad. Dazu ist der Dachgeschossausbau der Bestandshäuser geplant, was nochmal 20 Wohnungen mehr bedeutet. Aktuell gibt es 100 Wohnungen in dem Quartier. Auf Nachfrage der Politik erklärte Timo Holland, Mitglied des Gesellschafterkreises von Wertgrund, sein Unternehmen werde sich an die per Ratsbeschluss geforderten 30 Prozent Sozialwohnungsbau halten. Wie und wo die Klausel umgesetzt wird, stehe noch nicht fest. Generell solle möglichst zügig gebaut werden – nicht nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, sondern auch, um die Bestandsmieter möglichst wenig zu belasten, so Holland. Im Januar sollen diese über den Sanierungsablauf informiert werden. Start soll im Frühjahr sein. Beginn des Neubaus ist für das vierte Quartal 2018 geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen hatte Wertgrund bei Übernahme des Quartiers 2016 mit 14,6 Millionen Euro beziffert.