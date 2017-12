Alles richtig gemacht

vergrößern 1 von 2 Foto: Bohling 1 von 2

Alles hat seine Zeit und die Zeit der Naturfreunde, zumindest des Teils der über die Ortsgruppe Wedel organisierten, geht nun zu Ende. Nachdem sich bereits in den letzten Jahren abzeichnete, dass der Verein an Überalterung litt und sich keine jungen Leute fanden, sich von den Ideen der 1895 in Wien gegründeten und 1994 auch in Wedel etablierten Bewegung anstecken zu lassen, befindet sich die Ortsgruppe nun in Auflösung. Sie wird Anfang 2018 juristisch abgewickelt.

„Wir werden uns aber auch weiterhin noch treffen und sporadisch gemeinsame Unternehmungen starten“, so die Noch-Vorsitzende Gudrun Jensch selbstbewusst. Wanderungen, Radtouren, Städtereisen und Ausstellungsbesuche gehörten in den vergangenen 23 Jahren zum regelmäßigen Programm der Wedeler Naturfreunde.

Jensch, die den Vorsitz vor elf Jahren von Richard Albuschat übernahm, ist bereits seit 1959 Mitglied bei den Naturfreunden. „Mein Mann und ich fanden die Idee immer liebenswert, im Urlaub Natur zu erleben und unsere Freizeit kulturell zu gestalten“, so die heute 80-Jährige. In Deutschland wurde die erste Naturfreunde-Ortsgruppe 1905 in München gegründet.

Ziel der Organisation, die ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung hat, war es stets, auch weniger begüterten Menschen die Möglichkeit zu sinnvoller Freizeitgestaltung in Gemeinschaft und Natur abseits enger Wohnungen und verqualmter Industriegroßstädte zu geben. Mit nur geringen finanziellen Mitteln organisierten die Naturfreunde Wanderungen und Vorträge zu vielfältigen Themen.

Über Jahre hinweg hielten sich die Mitgliederzahlen der Wedeler Ortsgruppe konstant. „Bei uns konnte jeder mitmachen“, so Jensch. Sie betont, dass die Naturfreunde nie eine politisch agierende Gruppe, aber immer politisch engagiert gewesen seien. Seit einigen Jahren sind die Naturfreunde ebenso wie Nabu oder BUND als Naturschutzverband anerkannt.

Doch in den vergangenen Jahren reduzierten sich die Mitgliederzahlen zusehends. „Der Tod von Thies Bitterling hat uns arg getroffen“, sagt Jensch. Er sei neben den anderen Aktiven des Vereins ein wichtiger Motor und Lenker der Naturfreunde gewesen, der auf seine unvergleichliche Art immer wieder für abwechslungsreiche Erlebnisse auf den Reisen zu kulturellen Stätten sorgte.

„Wir haben ja teilweise tolle Sachen gemacht“, erinnert sich Jensch mit freundlichem Aufblitzen in den Augen. 1995 habe es eine mehrtägige Wandertour nach Schöningen nahe Braunschweig gegeben. Unter einfachsten Verhältnissen habe man in einer Holzhütte ohne Fließendwasser genächtigt. „Geduscht wurde unter einer Quelle“, weiß sie noch. „Es war herrlich.“

Die Hütte gehört zum Bestand der sogenannten Naturfreundehäuser, in denen Mitglieder der Bewegung kostenfrei und meist in Selbstversorgung jugendherbergsgleich übernachten können. Bundesweit existieren heute mehr als 450 Naturfreundehäuser. Das erste dieser Häuser in Deutschland wurde 1911 in Maschen eingeweiht.

„In fast einem Drittel der Naturfreundehäuser war ich schon“, verrät Jensch freimütig. Reisen, mehr noch Wandern, ist ihre Leidenschaft. „Ich war mein ganzes Leben Wanderleiterin.“ Früher in Eimsbüttel beheimatet, lebt sie heute lebt in der Moorwegsiedlung in einem Haus voller Bücher, das meiste davon Reiseliteratur. „Ohne Smartphone und Internet“, wie sie bescheiden bekennt. Vergangenes Jahr hat ihr Sohn sie zu einer Wanderreise nach Schottland eingeladen. Abenteuerlich, aber großartig. „Wir haben es genossen“, so die Rentnerin strahlend.

Doch Jensch will jetzt etwas kürzer treten. „Thies Bitterling hat mir noch gesagt, ich habe alles richtig gemacht.“ Insofern kann sie sich nun gut von der Vereinsarbeit trennen. Doch die Wanderstöcke bei ihr im Flur verraten, dass ihre letzte Wanderung noch in ferner Zukunft liegt.