von Christian Brameshuber

07. August 2018, 16:42 Uhr

Bus- statt Bahnfahren heißt es vom 14. bis 20. August auf der Strecke A 3 von Ulzburg bis nach Elmshorn. Sie wird voll gesperrt. Das teilte die AKN gestern mit. Grund sind Bauarbeiten am Schienennetz. Da auch der Bahnübergang in Sparrieshoop in diesem Zeitraum gesperrt wird, müssen Autofahrer über Barmstedt ausweichen. Seite 3