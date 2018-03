Ärger um überspülte Flächen

Sielverband Moorrege-Klevendeich fordert Unterstützung im Umgang mit Überflutungen im Bauausschuss der Gemeide Moorrege

von shz.de

17. März 2018, 16:00 Uhr

Dass bei einer hohen Niederschlagsrate auch Felder überspülen, ist kein Geheimnis. Doch es sind teilweise auch private Flächen, die darunter leiden. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen und Umwelt nutzte Hans-Peter Stegert, Vorsteher des Sielverbandes Moorrege-Klevendeich, die „Redefreiheit“, um sein Anliegen diesbezüglich vorzubringen. „Ich muss sagen, dass ich echt enttäuscht bin. Es ist nun fast ein Jahr her, dass mir auf einer Sitzung dieses Ausschusses zugesagt wurde, dass ich zur nächsten Sitzung eingeladen werde. Das ist bis heute nicht passiert und ich verstehe nicht, aus welchem Grund“, sagte Stegert. Das Problem, das er gerne im Ausschuss besprechen würde, betrifft auch das Fluttor zur Pinnau am Heidgraben in Moorrege. Dies sei für 3000 Euro repariert worden, die hohe Niederschlagsrate habe jedoch wieder dafür gesorgt, dass das Wasser nicht abfließt und Flächen überspült werden. Private Flächen von Anwohnern, die dadurch unbrauchbar werden.

Die darauffolgende Diskussion weitete sich mehr aus, als von Teilen des Ausschusses gewünscht. Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) sah hierfür keinen wirklichen Redebedarf. Man solle sich erst einmal innerhalb des Verbands einig sein, damit auch zielgerichtet gearbeitet werden könne. Diese Bemerkung kommentierte der Verbandsvorsitzende sehr schlicht: „Nennen Sie mir die Namen von den Personen, die mit mir nicht übereinstimmen.“ Weinberg wollte darauf jedoch keine Antwort geben, sprach allerdings den Rücktritt von Stegerts Stellvertreter an. Dieser sei ja aus „Gründen“ nicht mehr im Verbandsvorstand. Die Aussage ließ Stegert nicht im Raum stehen. „Herr Weinberg, Sie wissen genau wie ich, dass mein Stellvertreter aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist“, erklärte er ein wenig überrascht über diesen Angriff auf die Homogenität innerhalb des Verbands.

Jörg Schneider, Fraktionsvorsitzender der Moorreger Grünen, versuchte das Thema wieder auf den ursprünglichen Kern zu lenken. „Das grundsätzliche Problem ist ja das der Flächenversiegelung. Das ist ja nicht vom Tisch zu weisen“, setzte Schneider an. Ausschussvorsitzender Wolfgang Burek (CDU) hakte dort jedoch gleich ein: „Die Flächenversiegelung ist ausgeglichen. Das hat nichts mehr mit dem Sielverband zu tun.“ Schneider ließ sich davon nicht abschrecken. Er sei überzeugt, dass Stegert einmal „vernünftig“ eingeladen werden solle, damit das Thema abgeschlossen werden kann. Auch aus den Reihen der Anwohner kamen immer wieder Kommentare, dass sie diese Problematik immer wieder hören würden.

Der Bürgermeister versuchte, dem Thema einen Riegel vorzuschieben: „Man sollte der Realität einmal ins Auge sehen. Die Menge des Niederschlags ist nicht kalkulierbar, daran ändert auch die neueste Technik nichts.“ Das sei jedoch auch nicht was er wolle, entgegnete Stegert. Er möchte eine Lösung, damit das Wasser nicht mehr auf privaten Flächen steht, eine Besprechung des Themas im Ausschuss. „Ich finde es traurig, dass ich die Einwohnerfragestunde hierfür nutzen muss“, so Stegert. „Es muss doch nur auf die Tagesordnung gesetzt werden.“

Schlussendlich soll das nun auch gemacht werden. Dirk Behnisch (SPD) zeigte sich bestürzt und sagte: „Es kann doch nicht sein, dass der Vorsitzende des Sielverbands jedes Mal wieder so angegangen wird.“