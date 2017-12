Adventssingen mit biblischem Quiz

vergrößern 1 von 2 Foto: Koopmann (2) 1 von 2

Mit Komplimenten von Pastor Helmut Nagel ist das Adventskonzert der Hetlinger Chöre zu Ende gegangen. „Wir sind froh, dass wir zwei tolle Chöre in Hetlingen haben“, sagte der Geistliche von der Haseldorfer St.-Gabriel-Kirche. „Und ich freue mich über die gute Zusammenarbeit zwischen dem Männergesangverein Eintracht und unserer Kirchengemeinde“.

Adventslieder haben die Veranstaltung in der Hetlinger Kirche bestimmt. Und zwischendurch waren auch die Zuhörer gefordert. Sie durften bei fünf bekannten Weihnachtsliedern „tutti“ mitsingen. Die Liedtexte dazu lagen auf den Kirchenbänken.



Zehn Fragen zur Weihnachtsgeschichte





Zwischendurch lockerte Chorleiter Olaf Polenske das Programm mit einem Ratespiel auf. Es galt, zehn Fragen aus der biblischen Weihnachtsgeschichte zu beantworten, was dem Publikum nicht schwer fiel. Wer Bescheid wusste, bekam kleine Geschenke vom Vorsitzenden Reiner Sievers. „Es lohnt sich also, in die Kirche zu gehen. Manchmal gewinnt man sogar etwas“, scherzte Polenske.

Während die „Marsch Mel(l)os“ in gewohnter Stärke mit 15 Frauen vor den Altar traten, gab es beim Männerchor Probleme. Er konnte ebenfalls nur mit 15 Sängern auftreten. „Krankheitsbedingt haben wir heute unser letztes Aufgebot“, bedauerte Sievers. „Aber da müssen wir durch“. Das gelang auch gleich zum Auftakt mit dem portugiesischen Choral „Herbei, oh ihr Gläubigen“ und dem bayrischen Volkslied „Aus einer schönen Rose“. Den Vortrag des russischen Kirchenliedes „Tebe Poem“ nahm der Vereinschef zum Anlass, schon jetzt auf das Konzert des Don Kosaken Chores am 6. Mai 2018 in der Mehrzweckhalle hinzuweisen.

Dass sie ihre Liedvorträge bei einem Workshop in Glückstadt intensiv geübt hatten, war den Sängerinnen des Frauenchors anzumerken. Sie bekamen viel Applaus für das russische Wiegenlied „Bajuschki“ und den Gospelsong „This little light of mine“. Mit „Weihnacht, frohe Weihnacht“ und „Maria durch ein Dornwald ging“

präsentierten die „Marsch Mel(l)os“ aber auch stimmungsvolle Weihnachtslieder. Das heiter-besinnliche Nachmittagskonzert hätte ein größeres Publikum verdient gehabt, denn etliche Bankreihen in der Kirche blieben unbesetzt.