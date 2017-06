Ackerland – So teuer wie noch nie

Schleswig-Holsteins Bauern, die eigenes Land besitzen, dürfen sich die Hände reiben. Wer Ackerland pachtet, muss hingegen immer tiefer in die Tasche greifen. Der Kaufwert landwirtschaftlicher Nutzflächen im Land hat einen neuen Rekordwert erreicht. Im Durchschnitt lag der Preis 2016 bei 27 101 Euro je Hektar und damit zwei Prozent höher als 2015. Das teilte das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein gestern mit. Einige Böden sind wahre Luxusgüter: 51 303 Euro für einen Hektar Land in Nordoldenburg/Fehmarn war der Spitzenwert bei der Auswertung von 764 Verkäufen. Am teuersten sind landwirtschaftliche Flächen im Osten Schleswig-Holsteins auf den lehmigen Böden des Hügellandes. Dort werden durchschnittlich 31 654 Euro je Hektar fällig. Dem folgt die Marsch entlang der Nordsee mit 27 427 Euro. Am günstigsten fallen die Preise im Landesinneren für die leichteren Böden der Vorgeest (22 017 Euro) und auf der Hohen Geest (24 036 Euro) aus.

Seit zehn Jahren lässt sich ein kontinuierlicher Anstieg der Preise feststellen. So lag der Kaufpreis je Hektar 2006 noch bei durchschnittlich 11 031 Euro. „Schönheit vergeht, Land besteht“, fasst Isa-Maria Kuhn, Sprecherin der Landwirtschaftskammer, die Hintergründe der Entwicklung zusammen. Gerade in Schleswig-Holstein seien die Böden fruchtbar und damit attraktiv für Investoren. „Die Betriebe sind bestrebt zu wachsen, und wir haben wahnsinnig niedrige Zinsen. Die Nachfrage ist also groß“, erläutert Kuhn. Gleichzeitig ist das Angebot für Ackerland begrenzt.

Das Nachsehen haben Betriebe ohne Landbesitz. Denn mit den Bodenpreisen seien in den vergangenen Jahren auch die Pachtpreise gestiegen, erklärt der Kieler Agrarökonom Prof. Uwe Latacz-Lohmann. Eine Ursache für die Preisentwicklung sei die vorgeschriebene Ausgleichsflächenregelung bei Eingriffen in die Landschaft.

von Karina Voigt

erstellt am 20.Jun.2017 | 18:41 Uhr