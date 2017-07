Achtsam mit sich selbst und anderen

vergrößern 1 von 2 Foto: Gabriel 1 von 2

Mit dem kommenden Semester setzt die Volkshochschule Wedel (VHS) neue Akzente auf dem traditionell starken Sektor Gesundheit. Bettina Wistuba, Kreativitätstrainerin, Achtsamkeits- und Entspannungstrainerin sowie Sensitive Begleitung und seit 2016 Dozentin an der VHS, weitet ihr Angebot von einzelnen Kursen auf ganze Schwerpunkt-Blöcke aus. Ihre Themen: Stressbewältigung, Hilfestellung und Strategien für Familien beziehungsweise in der Partnerschaft und Hochsensibilität.

„Hochsensible Menschen nehmen stärker und tiefer wahr – auf allen Ebenen“: Wistuba weiß um das Phänomen aus eigener Erfahrung. Sie selbst zählt zu den laut Statistik rund 15 bis 20 Prozent der HSP, High-Sensitive-Persons. Und sie kennt Konsequenzen wie Gefahren – durch permanente Reizüberflutung, durch Verdrängung, um zu funktionieren, durch Selbstverleugnung und mangelnde Akzeptanz. Genau da setzt sie als ausgebildeter Sensitive-Coach an. Sie gibt den HSP mit dem „FeinSinnCocon“ einen Raum, sie selbst zu sein und sich auszutauschen, zeigt Bedürfnisse hochsensibler Menschen in Liebe und Partnerschaft auf, lehrt Eltern, ihre Kinder zu fördern, und Hochsensible, eigene Bedürfnisse besser zu erkennen. Auch Schulung von Erziehern im Umgang mit hochsensiblen oder hochbegabten Kindern zählt zu Wistubas Kursen in der zweiten Jahreshälfte.

Daneben steht die „Selbst-Fürsorge“, die einem Aktionsmonat im November das Motto gibt. Die Hamburgerin ist dabei mit vier Kursen vertreten. Neben Wegen aus dem Stress widmet sich die 44-jährige verheiratete Mutter eines Sohnes dem Themenkomplex Umgang mit Burnout und Stress in der Partnerschaft. An Eltern richtet sich ein Seminar „Strategien für achtsame und selbstfürsorgende Erziehung“. Die Kinder selbst als Schüler sind angesprochen mit einem „Resilienz- und Entspannungstraining gegen Schulstress bei Leistungsdruck und Prüfungsangst“.



Kinder-Projektwochen in der Sommer-Akademie

Wistuba bereichert zudem die VHS-Sommerakademie mit drei Ferien-Projektwochen für Kinder, die sie gemeinsam mit Künstlerinnen und Kreativtrainerinnen anbietet: „Fluss-Piraten“ nennt sich ein Umwelt-Projekt für junge Naturschützer vom 24. bis 28. Juli. Ein kreativer Ferien-Workshop mit Quetzal und Co vom 21. bis 25. August ist „Masken, Mythen, Abenteuer“ betitelt. Zudem lädt die „Wortschätzewelt“ vom 28. August bis 1. September in eine Ferien-Schreibwerkstatt für junge Dichter ein.

