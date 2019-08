Abhängen zwischen den Dünen

Die mystischen Kratteichen finde ich nicht / Dafür lässt es sich in den Holmer Sandbergen herrlich dösen

von Inge Jacobshagen

05. August 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Ich bin ja verrückt: Genau an dem Tag, an dem das Thermometer Rekordhöhen anzeigt, mach ich mich auf in die Holmer Sandberge. Saharahitze trifft auf norddeutschen Sand. Die Flip-Flops kommen wieder in den Schrank. Ich will ja meine Füße nicht verbrennen. Feste Schuhe an, dann kann’s losgehen.

Die zweite Tour der Entdeckerrouten, die noch Barbara Engelschall, erste Geschäftsführerin des Regionalparks Wedeler Au, fürs Smartphone ausgearbeitet hat, funktioniert im Prinzip genau so wie die erste, die mich vor zwei Jahren von der Elbe übers Autal durch den Klövensteen führte. Bloß die Handhabung der App hat sich verändert. Benutzerfreundlicher, sicher. Nur ich weiß mal wieder nicht, wo sich die heruntergeladene Route denn nun im Handy versteckt hat. Der Vorteil der Applikation ist ja gerade die Unabhängigkeit von Empfang und Datenvolumen.

Auch am Abend noch 30 Grad: Ich plane um. Ich geh nicht den ganzen Rundweg, der elf Orte zum Entdecken bereithält, sondern suche mir eine Station aus, die mich besonders interessiert. Zum Beispiel außergewöhnliche Bäume: Meine Wahl fällt auf die Kratteichen. Die sind darüber hinaus auch nicht zu weit vom östlichen Zugang des Rundwegs entfernt – die Sonne knallt schließlich immer noch vom Himmel.



Keine Menschenseele weit und breit





Von der Pinneberger Straße geht’s in scharfer Kurve in den Eggernkamp hinein. Hier ist Schritttempo angesagt, das Auto rumpelt über den aufgeworfenen Asphalt wie über eine Wüstenpiste. Nur ein weiteres Auto steht noch auf dem großen Parkplatz. Zwei Jogger schnüren sich gerade ihre Schuhe überm offenen Kofferraum.

Ich bin ein kommunikativer Mensch, deswegen frage ich sicherheitshalber einmal nach, wo es langgeht. Die junge Frau weist mir die Richtung. Doch statt Dünen sehe ich erst einmal Wald, durch den mich ein schmaler Pfad leitet. Das Klima unterm Blätterdach in üppiger Vegetation ist angenehm. Die Luft riecht würzig und regt zum Durchatmen an. Allerdings fehlt der typisch erdige Geruch. Ein Blick auf den Boden bestätigt mir: Ich gehe auf Sand.

Nach zehn Minuten Fußmarsch bin ich immer noch keiner Menschenseele begegnet. Ganz still ist es dennoch nicht. Ein stetiges Verkehrsrauschen weht herüber. Zudem heulen in regelmäßigen Abständen die Motoren der Motorräder auf. Dann klingelt plötzlich mein Handy. Ein fieser, mechanischer Ton weist mich auf ein Natur-Highlight hin: Zirka 42 Meter von mir entfernt befinden sich Kratteichen, sagt das Display.

Ich seh nichts. Dreh mich einmal um meine Achse und hab noch immer keine von diesen durch frühes Zurückschneiden und wieder ausschlagen in besonders gewundenen Formen gewachsenen Bäume entdeckt. Doch die Landschaft, in der ich stehe, ist wunderschön. Ich komme mir vor wie auf einer Bühne, wie in einem Stück von Anton Tschechow.

Natur pur. Weite Sandflächen ziehen sich hin. Einzelne große Nadelbäume zeigen ihren hohen, kräftigen Wuchs, im Hintergrund steht dunkel der Wald. Statt mir weitere, sicherlich aufschlussreiche Erklärungen von den zwei Sprechern der App anzuhören, die mich mit ihrer belehrenden Diktion zu sehr an früheren Schulfunk erinnern, lege ich mich in den Sand und döse für den Rest des Abends – herrlich.