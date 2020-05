Polizei sucht Unfall-Zeugen : Abbiegevorgang geht schief – teure Kollision auf der B431 in Wedel

Die beiden Autofahrer hatten Glück: Sie blieben bei dem Unfall unverletzt.

25. Mai 2020, 13:30 Uhr

Wedel | Hoher Sachschaden nach einer Kollision zweier Pkw am Freitag, 22. Mai, auf der Bundesstraße (B) 431 in Wedel. Nach Polizeiangaben wollte gegen 18.20 Uhr ein 76 Jahre alter Wedeler mit seinem Citroen aus dem Mühlenweg nach links in den B431-Abschnitt Rosengarten einbiegen.

Zeitgleich war ein 88 Jahre alter Mann aus Wedel in seinem Opel im Rosengarten Richtung Hamburg unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen auf der B431 zusammen.

Hoffen auf Hinweise eines Rollstuhlfahrers

An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Glück für die beiden Fahrer: Sie blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise und suchen insbesondere einen Rollstuhlfahrer, der zum Unfallzeitpunkt die Fußgängerampel im Einmündungsbereich überquert haben soll. Die Polizei ist in dieser Sache unter Telefon (04103) 50180 zu erreichen.

