Abbau ist einfacher als Rodung

Auf dem Gelände des Haseldorfer Gemeindehauses soll ein Mehr-Generationen-Platz entstehen / Premiere beim Anpacken

23. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Die größten Herausforderungen bei der Neugestaltung des Spielplatzes neben dem Haseldorfer Gemeindehaus offenbarten sich Marita Nagel und den 15 Helfern am Sonnabend erst während der Arbeit. An einem von drei Buchenbaumstümpfen bissen sich die Helfer die Zähne aus. Die Zugkraft des vorhandenen Schleppers reichte nicht aus. „Da brauchen wir noch mal Hilfe mit größerem Gerät“, erläuterte Nagel. Besonders die Fundamente, mit denen die in die Jahre gekommene Schaukel, das Klettergerüst und das Reck im Boden verankert waren, trieben den Freiwilligen den Schweiß auf die Stirn. „Die Fundamente haben uns echt zu schaffen gemacht. Die reichten mehr als einen Meter in den Boden“, sagte Nagel. Auch bei den Weiden müssen die Helfer noch einmal ran.

„Wir dachten, dass wir ein bisschen weiter kommen, als wir sind“, bilanzierte Nagel. Sonnabend war der Auftakt für die Umgestaltung des etwa 500 Quadratmeter großen Areals, auf dem ein Mehr-Generationen-Platz entstehen soll. Eine Kletterwand, Kletternetze, zwei Boulebahnen, Basketballkorb, Halfpipe, kleine Tore, Bodenhülsen für Volleyball- oder Badmintonnetze, eine kleine Bühne, Sandkasten, Hochbeete, Sitzecke, Tischtennisplatte, Feuerstelle – auf dem Gelände ist einiges geplant.

Zur Realisierung der ersten Bauphase wurde während der Sommernacht der Dorfkirche und des Erntedankfests Geld gesammelt. Wie teuer das gesamte Projekt wird, sei allerdings offen. Über Geld will Nagel nicht reden. „Wenn wir eine Summe wissen, dann prangt die über allem und wir denken nur daran, wie wir das irgendwie schaffen können“, erläuterte sie. Schritt für Schritt soll der Platz gestaltet werden.

„Das ganze Projekt ist langfristig angelegt. Das betrifft die Nutzung, aber auch die Umsetzung. Wir wollen mit einem Teil anfangen, schauen wie weit wir kommen und dann weitermachen“, erläuterte Nagel. „Wir schauen einfach, was wir mit Man- und Womanpower umsetzen können. Jeder kann sich einbringen – mit körperlichem Einsatz und seinem Schweiß, aber auch mit Spenden.“ Ihr sei wichtig, dass das Projekt gemeinschaftlich umgesetzt und später auch von allen Generationen genutzt wird.

„Natürlich hoffen wir, dass sich zukünftig noch mehr Aktive einbringen. Wir freuen uns aber auch jederzeit über Sponsoren“, sagte Nagel. Diese können sich bei ihr unter Telefon (0 41 29) 97 54 46 melden. Nagel: „Im Vordergrund steht aber, dass wir es gemeinschaftlich erarbeiten.“ Wann der nächste Arbeitseinsatz ansteht, sei noch offen. „Ich vermute, dass es im Frühjahr weitergeht“, sagte Nagel.

