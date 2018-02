Wegen Gleisbauarbeiten : Ab Ende März fällt jeder dritte Zug im Kreis Pinneberg aus

Zwischen Elmshorn und Pinneberg werden die Gleise erneuert. Insgesamt werden sechs Millionen Euro in der Region investiert.

von Markus Lorenz

28. Februar 2018, 10:15 Uhr

Kreis Pinneberg | Achtung, Nadelöhr: Auf der Bahnstrecke Pinneberg-Elmshorn kommt es ab Ende März für fünf Wochen zu ganz erheblichen Beeinträchtigungen für Fahrgäste. Wegen Gleisbauarbeiten fallen täglich etwa 100 von 300 Zügen aus, kündigte Michael Körber von der DB Netz AG am Dienstag in Hamburg an. „Es steht nur eines von zwei Gleisen auf diesem viel befahrenen Abschnitt zur Verfügung.“

Neun Kilometer werden erneuert

Die Erneuerung von neun Kilometern verschlissener Gleise sei unumgänglich, so Körber. Er bezifferte die Kosten der Maßnahme auf sechs Millionen Euro. Vorbereitende Arbeiten beginnen am 23. März, die Einschränkungen im Personenverkehr gelten vom 29. März bis 2. Mai. Dann kommt es zu etlichen Ausfällen im Nah-, Regional- und Fernverkehr. So müssen die meisten IC-Züge von und nach Westerland gestrichen werden. Auch entfallen die meisten Fernzüge von und nach Kiel sowie etliche Regionalverbindungen. Andere Strecken enden und beginnen in Elmshorn. Von dort bietet die Bahn einen Busersatzverkehr nach Pinneberg an.

Eingeschränktes Sitzplatzangebot

Nur drei Regionalexpress-Züge von Hamburg nach Westerland (RE 6, RE 60) können die Baustelle täglich in jeder Richtung passieren. Alle anderen Züge beginnen und enden mit tageweisen Ausnahmen in Elmshorn. Der Regionalexpress RE 7 (Hamburg-Neumünster-Kiel/Flensburg)

beginnt und endet tagsüber grundsätzlich in Neumünster. Anschluss von und nach Hamburg gibt es mit den Zügen der Linie RE 70, die einmal stündlich mit einer maximalen Kapazität von 700 Sitzplätzen fahren. Die Bahn warnt vor einem „stark eingeschränkten Sitzplatzangebot“ während der Hauptverkehrszeiten.

Die Gleiserneuerung ist Teil eines umfassenden Bauprogramms der Bahn in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Unternehmen investiert im Norden in diesem Jahr etwa 270 Millionen Euro in 70 Kilometer neue Gleise, 60 Weichen, fünf Brücken sowie die Modernisierung von 40 Bahnhöfen.