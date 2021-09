Unfall in Wedel : Zwölfjähriges Mädchen leicht verletzt – Unfallverursacher flüchtet

Das Mädchen wollte den Kreuzungsbereich Rosengarten/Rathausplatz bei grün überqueren. Dabei wurde sie von einem bislang noch unbekannten Pkw-Fahrer angefahren.

Wedel | Ein Kind wurde bei einem Verkehrsunfall in Wedel leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr das zwölfjährige Mädchen aus Wedel am Mittwoch (25. August) gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den linken Fahrradweg der Straße Rosengarten in Richtung Rolandstraße und hielt an der Ampel Rathausplatz/Bahnhofstraße an. Leichte Verletzun...

