Geld gefordert, Jacke erbeutet : Zwölfjährige am S-Bahnhof Wedel mit Messer bedroht und ausgeraubt

Laut Polizei haben zwei junge Männer die Zwölfjährigen angesprochen und bedroht. Als einer der Jungen davonlief und einen Zeugen um Hilfe bat, ergriffen die Täter die Flucht.

Wedel | Raubüberfall auf zwei Zwölfjährige am Samstagabend (29. Januar) am Wedeler S-Bahnhof: Laut Polizei kamen die Jungen gegen 18.40 Uhr mit der S-Bahn aus Hamburg und wollten am Fahrradunterstand ihre Räder holen, als sie von zwei Jugendlichen oder jungen Männern angesprochen und nach Geld gefragt wurden. Als die zwölfjährigen Wedeler erklärten, kein G...

