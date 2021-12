Am Ärztezentrum : Zwölfjährige Radfahrerin im Wedeler Rosengarten angefahren

Ein Pkw hat das Mädchen beim Abbiegen erfasst. Bei der Kollision stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu.

Wedel | Eine zwölfjährige Radfahrerin ist bei eine Kollision mit einem Auto am Wedeler Rosengarten leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte sich der Unfall bereits am 9. November ereignet. Gegen 9 Uhr wurde das Mädchen demnach in der Zufahrt des Ärztehauses von einem abbiegenden Pkw erfasst und stürzte mit dem Rad. Männlicher Zeuge hatte die Unfallfahrer...

