Weltumwelttag : SPD Holm organisiert wieder ihre Schrottbörse

Das Hygienekonzept steht, die Genehmigung liegt vor: Am 29. Mai nehmen die Sozialdemokraten auf dem Parkplatz vor der Feuerwache wieder alte Räder, kaputte Waschmaschinen und Co entgegen und bieten auch eine Mitnahme an.

Holm | Frühjahr: genau die richtige Zeit, um ordentlich durchzuputzen und auszumisten. Wer sich von Ballast in Schuppen, Garage, Keller oder Boden befreien möchte, sollte sich Sonnabend, 29. Mai, im Kalender notieren. Anlässlich des Weltumwelttags, der offiziell eine Woche später stattfindet, organisiert die SPD Holm wieder ihre traditionelle Schrottbörse. ...

