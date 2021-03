Zoom-Konferenz : Grüne diskutieren Corona-Auswirkungen für Wedels Innenstadt

Mit der Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben will man sich über Lockdown-Folgen und Gegenstrategien austauschen.

Wedel | Kommt nach dem Lockdown der Breakdown in Wedels City? Diese Frage, die vielmehr Befürchtung ist, haben Wedels Grüne in einem Brandbrief an ihre Landtagsfraktion gestellt und den Einsatz für schnelle Lockerungen gefordert. Die Frage ist zugleich Titel einer öffentlichen Zoom-Konferenz am Freitag, 12. März, zu der Ortsverband und Fraktion einladen. Prom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.