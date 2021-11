Schaden über 10.000 Euro : Alkohol und Zigaretten weg: Diebe räumen Kiosk am Wedeler Moorweg aus

Unbekannte stiegen zwischen Sonntag (28. November), 13 Uhr, und Montag (29. November), 6 Uhr, in einen Kiosk am Wedeler Moorweg ein. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich.

Wedel | Zwischen Sonntag (28. November), 13 Uhr, und Montag (29. November), 6 Uhr, wurde der Kiosk Moin im Moorweg von Unbekannten geplündert. Jetzt fragt die Polizei: Hat jemand etwas bemerkt? Die Betreiberin wollte am Montag in der Früh gerade den Kiosk aufschließen, da sah sie die leergefegten Regale. Diebe waren während ihrer Abwesenheit in das kleine ...

