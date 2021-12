Mehr Zebrastreifen und Ampeln : Sicherheit für Fußgänger an der Hauptstraße: Das fordern die Hetlinger

Autoverkehr und Kurven machen die Situation unübersichtlich. Gemeindevertretung und Eltern fordern drei zusätzliche Zebrastreifen und eine Bedarfsampel im Zentrum des Dorfes.

Hetlingen | Wer in Hetlingen von einer Seite der Hauptstraße zur anderen kommen will, braucht Geduld. Es gilt, eine Lücke im Fluss der Autos abzuwarten. Und auch dann ist es nicht ungefährlich, die Straße zu queren. Deswegen sollen Zebrastreifen und Ampeln her, die die Wege im Dorf nicht nur für die Schulkinder sicherer machen. „Wir Eltern sorgen uns einfach“,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.