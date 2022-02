Trotz Corona : Yoga und Fitness-Boxen: Neue Angebote beim TSV Heist

Auch beim Faustkampf ohne Gegner könne man ordentlich Dampf ablassen, so der Heistmer Sportverein. Der sucht für weitere Kinderturn-Angebote zudem neue Übungsleiter.

Heist | Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wegen der nach wie vor hohen Corona-Ansteckungszahlen muss der TSV Heist in Bezug auf sein traditionelles Kinderfaschingsfest in diesem Jahr erneut passen – jedenfalls erst einmal. Ganz absagen wollen die Verantwortlichen die beliebte Veranstaltung noch nicht. „Unser Faschingsturnen am Rosenmontag müssen wir leider a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.