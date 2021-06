Falsch verstandener Tierschutz? : Wut auf „Katzenentführer“ in Holm

Zwei Tage war Muschi verschwunden. Der Holmer Manfred Maly machte sich Sorgen und fand sie schließlich im Tierheim wieder.

Holm | „Unglaublich, dass sich Leute meine Katze schnappen und ins Tierheim bringen“, entrüstet sich Manfred Maly. Ende Mai war seine Katze Muschi für zwei Tage verschwunden. „Sie ist Freigänger, war aber noch nie so lange weg“, berichtet der Holmer. Er war in Sorge, dass dem Tier etwas zugestoßen ist – auch weil er direkt an der B431 wohnt. Sie saß irgend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.