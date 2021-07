Wohnung durchsucht : Wedeler wegen Drogenbesitz und -handel festgenommen

Die Polizei hat Marihuana in nicht unerheblichen Mengen in der Wohnung des Wedelers am Eichkamp sichergestellt. Ebenfalls wegen Drogen muss sich ein Mann verantworten, der am Freitagabend in eine Polizeikontrolle geriet.

Wedel | Zwei Männer müssen sich wegen Delikten im Zusammenhang mit Drogen in Wedel nun vor dem Gesetzt verantworten: Am Freitagabend (2. Juli) erwischten Polizeibeamte an der Rissener Straße einen Autofahrer unter Drogeneinfluss. Am Sonnabend (3. Juli) wurde ein Wedeler am Eichkamp wegen des Besitzes und Handels von und mit Marihuana festgenommen. Das teilte ...

