Wo ist Timo T.? : Polizei: Weiter keine Spur von vermisstem Wedeler

Der 28-Jährige hatte seine Wohnung am 13. August mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Kriminalpolizei hofft weiter auf Hinweise.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

23. August 2021, 17:11 Uhr

Wedel | Auch zehn Tage nach dem Verwinden von Timo T. aus Wedel gibt es keine Spur von dem 28-Jährigen. Auf Anfrage von shz.de teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Montag (23. August) mit, dass es nach wie vor keine Erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Wedelers gibt.

Zum Thema: 28-jähriger Timo T. aus Wedel wird seit drei Tagen vermisst

Timo T. hatte laut Polizei seine Wohnung am 13. August mit unbekanntem Ziel verlassen. Ersten Hinweisen zufolge könnte der vermisste sich in Richtung Graf-Luckner-Haus am Elbhochufer begeben haben. Der 28-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trägt längeres, dunkles Haar, einen Vollbart und hat blaue Augen. Über die Bekleidung das Mannes zum Zeitpunkt seines Verschwindens ist laut den Ermittlern nichts bekannt.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Kriminalpolizei hofft weiter auf sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wedelers unter der Telefonnummer (04101) 2020.