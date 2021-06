Hamburg-Rissen : Wildgehege Klövensteen öffnet jetzt auch ohne Maskenpflicht

Nach der positiven Bilanz zum vergangenen Wochenende sind Sonnabend und Sonntag wieder bis zu 500 Besucher zugelassen. Der Bezirk arbeitet auch an Öffnungen unter der Woche.

Hamburg-Rissen | Nach erfolgreichem Testlauf am vergangenen Wochenende hat das Bezirksamt Altona entschieden, das Wildgehege Klövensteen am Sandmoorweg in Hamburg Rissen auch am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. Juni, für den Publikumsverkehr zu öffnen. Dies teilte Bezirksamtssprecher Mike Schlink am Donnerstag (17. Juni) mit. Zugang diesmal ohne Maske möglich ...

