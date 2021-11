Malerei und Schmuck : Wiedersehen mit zwei Künstlerinnen in der Kleinen Tenne Haseldorf

Galeristin Brunhilde Schmalisch präsentiert ab 7. November Malerei von Ingeburg Borowski sowie kunstvollen Schmuck von Sabine Mohr. Zur Vernissage gibt's außerdem Jazz, Blues und Swing.

Haseldorf | Den Besuchern der Galerie „Kleine Tenne“ in Haseldorf ist Ingeburg Borowski keine Unbekannte: Die Malerin war schon 2018 in dem alten Reetdachhaus der Galeristen-Familie Schmalisch zu Gast und hat mit ihren Arbeiten begeistert. Am Sonntag, 7. November, gibt es nun ein Wiedersehen mit Borowskis Werk. Ihre Figuren und Häuser, vielfach abstrahiert, mit v...

