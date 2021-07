Warnung vor Taschendieben : Wieder Gelbörsen gestohlen – in Pinneberg und Wedel

Jeweils zwei Mal schlugen Unbekannte in Wedel und in Pinneberg zu. Dort sogar beides Mal im selben Geschäft. Die Polizei warnt davor, Taschen mit Geldbörsen in den Einkaufswagen zu legen.

01. Juli 2021, 18:08 Uhr

Wedel/Pinneberg | Die Polizei warnt vor Taschendieben, die zurzeit verstärkt im Kreis Pinneberg unterwegs sind. Zweimal haben Täter in Wedel zugeschlagen. Zweimal hat es Pinneberger getroffen – und das sogar an einem Tag im selben Schuhgeschäft.

Am Dienstag (29. Juni) stahl ein Unbekannter zwischen 10.15 und 10.35 Uhr einer 84-jährigen Wedelerin in einem Discounter an der Feldstraße das Portemonnaie, das die Kundin während ihres Einkaufs in einen Beutel im Einkaufswagen liegen hatte.

Den Einkaufswagen kurz nicht im Blick gehabt

Einen Tag später am Mittwoch (30. Juni) traf es eine 66-jährige Rolandstädterin. Die Frau war in Wedel in einem Discounter an der Rissener Straße unterwegs, als ein Unbekannter gegen 13 Uhr auch ihr die Geldbörse aus dem Einkaufswagen stahl, den sie laut Polizei einen Moment lang aus dem Blick gelassen hatte.

Ebenfalls am Mittwoch schlugen Täter in Pinneberg in einem Schuhgeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße zu. Gegen 11 Uhr entwendeten Diebe einer 82-jährigen Pinnebergerin dort die Geldbörse aus ihrem Rollator. Gegen 13.20 Uhr nahmen Unbekannte einer 75-Jährigen, ebenfalls aus Pinneberg, im selben Geschäft das Portemonnaie aus dem Rucksack, den die Kundin auf ihrem Rücken trug.

Die Polizei rät zu erhöhter Achtsamkeit. Außer dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich.