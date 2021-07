Habseligkeiten vom Deich : Wie Nina Lupp das Landhaus Holst in Haseldorf zum Leben erweckt

Gut eineinhalb Jahre war das Landhaus Holst in Haseldorf geschlossen. Jetzt ist die Hetlingerin Nina Lupp mit Habseligkeiten vom Deich eingezogen.

Haseldorf | Die Türen sind geöffnet, und in der neu eingerichteten Werkstatt berät Nina Lupp eine Kundin. Es ist wieder Leben ins Landhaus Holst in Haseldorf eingezogen. Ende 2019 hieß es auf der Homepage des Unternehmens: Ab dem 23.12.2019 ist das Landhaus Holst geschlossen.“ Jetzt gibt es dort „Habseligkeiten vom Deich“ und Lupps Werkstatt. Meine Werkstatt in...

