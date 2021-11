Tonnenweise Lebensmittel : Rotarier aus Wedel und Pinneberg packen 525 Pakete für Aktion „Weihnachtstrucker“

Rund 7,5 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel wanderten am Sonntag (14. November) in die Kartons für die Weihnachtsaktion der Johanniter.

Holm/Wedel/Pinneberg | Allein 2000 Kilogramm Mehl, 1000 Kilogramm Zucker und 1000 Kilogramm Reis und Nudeln stapelten sich am Sonntag (14. November) in der Halle von Preuß Messebau in Holm. Die Rotary Clubs Pinneberg und Wedel beteiligten sich zusammen mit dem gemeinsamen Rotaract Club, der Nachwuchsorganisation der internationalen Rotary-Bewegung, an der Aktion „Weihnachts...

