Nach Corona : Wedeler Senioren können sich freuen: Weihnachtsfeiern finden statt

Die Arbeitsgruppe Netzwerk Wedel lädt Wedels Senioren am 10. und 11. Dezember zur traditionellen Ü-75-Weihnachtsfeier ein. Auch „Weihnachten in Gemeinschaft“ wird dieses Jahr wieder an Heiligabend gefeiert.

Wedel | In diesem Jahr wird ganz sicher gemeinsam Weihnachten gefeiert, das haben Claudia Bakan, stellvertretende Vorsitzende des DRK Wedel, Hans-Günter Werner, Geschäftsführer der Arbeitslosenselbsthilfe, und Wolfgang Kahle vom DGB Ortsverband Wedel, hoch und heilig versichert. Sowohl die beiden Veranstaltungen für die Wedeler Senioren, die 75 Jahre und älte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.