Wedel : Weitere Baustellen-Ampel: Am Schulauer Hafen droht Verkehrschaos

Zu den Behinderungen durch die Flutschutzmauersanierung mit langen Rotphasen kommt nun nur wenige Meter weiter nördlich die Verlegung der Nahwärmeleitung der Stadtwerke. Und die Rotphasen sind nicht koordiniert.

Wedel | Lange Wartezeiten an der Baustellen-Ampel für die Flutschutzmauer-Sanierung am Schulauer Hafen: Man hatte sich schon beinahe daran gewöhnt. Jetzt aber droht der viel befahrenen Strecke, die zum Vorbehaltsnetz der Stadt zählt und und also ordentlich Verkehr wegschaffen soll, zu Hauptstoßzeiten der Verkehrsinfarkt. Zum Thema: Sanierung der Flutschutz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.