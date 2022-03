Industriegeschichte von Wedel : Technicon startet jetzt wieder mit Kinder- und Jugendlabor

Spielerisch an Naturwissenschaft und Technik heranführen sowie die ersten Versuche zu Programmieren ermöglichen: Nach zwei Jahren Corona-Pause beginnt im Technicon wieder die experimentelle Kinder- und Jugendarbeit.

Wedel | Nach einem guten Start in neuen Räumen geht jetzt fürs Technicon in Wedel auch die Kinder- und Jugendarbeit wieder los. Der Umzug in das Wasserturmgebäude auf dem Möllerschen Gelände, Rosengarten 10, und auch Corona haben das Team der Technik- und industriegeschichtlichen Sammlung lange ausgebremst. Mit viel Elan meldeten sich die Museumsleute Anfang ...

