Vokalensemble : Wedels Christuskirche lädt zum Sonntagskonzert unter 2G-Regel

Das Vocalensemble wird singen, zudem spielt Kantor Freimut Stümke Kompositionen für die Orgel. Los geht es um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wedel | Die Schulauer Christuskirche in Wedel will den Ewigkeitssonntag (21. November) musikalisch feiern. Kantor Freimut Stümke und das Vocalensemble laden daher zum Chor- und Orgelkonzert ins Gotteshaus an der Feldstraße 33-36 ein. Neben Chorwerken unter anderem von Edward Grieg und Heinrich Schütz stehen Kompositionen für die Orgel unter anderem von Sam...

