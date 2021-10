Wedel : Wohnungsnot nach dem Krieg: Zeitzeugen berichten von ihren Erfahrungen

Beim nächsten Zeitzeugen-Gespräch am Dienstag, 12. Oktober, geht es um den Wohnungsbau und die Stadtentwicklung Wedels ab Mitte der 1940er Jahre. Sören Karstens und Heinz Gläser vom Technicon führen ins Thema ein.

Wedel | Nach dem Krieg lag Wedel in Trümmern. Die Wohnungsnot war riesig, jede Menge Flüchtlinge drängten in die Stadt. Das verschärfte das Wohnungsproblem drastisch. Wie schon beim letzten Zeitzeugen-Gespräch im Wedeler Rathaus zum Thema Schule deutlich wurde: Überall mussten die Menschen eng zusammenrücken, es fehlte an allem, auch an Holz und Kohlen zum He...

