Kartenausgabe ab 24. November : Weihnachtsfeier für Senioren in Wedel mit begrenztem Kontingent

Ausgabe so lange der Vorrat reicht: Am 24. und 25. November können die kostenfreien Eintrittskarten im Rathaus abgeholt werden. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich.

Wedel | Letztes Jahr mussten sie ausfallen, in diesem Jahr finden sie statt: die traditionellen Weihnachtsfeiern für Senioren. Wer in Wedel 75 Jahre und älter ist, darf sich also in der Adventszeit nach einem Jahr Corona-Pause endlich wieder auf die atmosphärische Einstimmung aufs Fest in Gemeinschaft und mit Programm freuen. Die Arbeitsgruppe Netzwerk Wed...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.