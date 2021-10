„Kussgruppe I“ : Wedeler Heinrich Schneider schenkt Barlach Museum wertvolles Bronzeoriginal

Zuletzt stand die Plastik bei der Familie im Tresor. Was Museumsleiter Jürgen Doppelstein so besonders an der Bronzefigur findet.

Wedel | Die Figur ist klein und wuchtig, und hat dennoch eine starke Ausstrahlung. Museumsleiter Jürgen Doppelstein strahlt über das ganze Gesicht, als Ursula Jöhnk Ernst Barlachs „Kussgruppe I“ von 1921 aus der schwarzen Leinentasche zieht. „Sie ist besonders entzückend“, sagt Doppelstein in ehrlicher Freude, nimmt das Kunstwerk liebevoll in beide Hände und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.