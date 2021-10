Kurt-Barnekow-Weg : Stadt würdigt früheren Wedeler Unternehmer im Altstadtquartier

Er hat in der Möbelbranche das Fließband eingeführt und damit ein Unternehmen begründet, das in den 1950er Jahren von Wedel aus die Welt belieferte: Kurt Barnekow war Unternehmergeist, Querkopf und sozialer Wohltäter.

Wedel | Sein Einfallsreichtum war legendär und sein Mut war groß: Als der Unternehmer Kurt Barnekow nach dem Zweiten Weltkrieg und vor der Währungsreform auf der Suche nach einer Produktionsstätte für seine Ideen einer neuartigen Möbelfabrikation in Wedel fündig wurde, ahnte niemand, welche Dimensionen das Geschäft in kürzester Zeit annehmen würde. Die so gen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.