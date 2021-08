Sportentwicklung in Wedel : Schulen und Vereinen fehlen Hallenplätze und Spielflächen

In der Diskussion über den Sportentwicklungsplan wurde im Fachausschuss deutlich: Die wichtigste Aufgabe ist es, Hallenkapazitäten zu schaffen. Das machte unter anderem der Basketball-Verein SC Rist klar.

Wedel | Der neue Sportentwicklungsplan ist ein umfangreiches Werk. Auf 170 Seiten haben Professor Michael Barsuhn vom Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) und sein Team aufgezeichnet, was sich die Wedeler für Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in ihrer Stadt wünschen, welche Sport- und Bewegungsräume es in der Stadt überhaupt gibt und welche...

