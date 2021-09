Hygienekonzept überarbeitet : Neue Tickets fürs Auftaktkonzert der Wedeler Musiktage mit Pianist Grigory Gruzmann

Es gibt neue Karten für das Eröffnungskonzert „Gruzman präsentiert junge Talente“ am Sonnabend, 11. September, 19.30 Uhr, für „El Mundo del Tango“, Tangokonzert mit dem Ensemble Tango Manzana am Sonntag, 12. September, 17 Uhr und für die zwei Tanzabende des Bundesjugendballetts am Sonnabend, 25. September, um 15.30 Uhr sowie um 19.30 Uhr.

Die Tickets sind im Buchhaus Steyer, Bahnhofstraße, online über die Seite www.wedeler-musiktage.de oder an der Abendkasse zu bekommen.