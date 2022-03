Ende des Corona-Lockdowns : Wedeler Kult-Disco Shooters öffnet nach 755 Tagen wieder

Der erste Versuch, den Corona-Lockdown zu beenden, scheiterte an den hohen Corona-Inzidenzen. Nun will die Wedeler Kult-Disco Shooters am 1. April wieder öffnen – nach 755 Tagen Pause.

Wedel | Nach 636 Tagen Lockdown wollte die Wedeler Kult-Disco Shooters am 3. Dezember 2021 wieder öffnen. Doch zwei Tage vorher zogen Geschäftsführer Nico Witkowska und Daniel Frigoni von der Eventagentur Elbmenschen, zu der das Shooters gehört, aufgrund der Corona-Zahlen die Reißleine. Nun sind 119 Tage dazugekommen und man wagt am Freitag (1. April) einen n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.